Le collectif Festitruck organise la première édition du "Festitruck" le samedi 18 septembre 2021 à Logonna-Daoulas (29), dans le Pays de Brest. L'idée est simple : faire la part belle aux trucks le temps d'une journée, pour découvrir la diversité des trucks qui sillonnent le Pays de Brest. Le Festitruck, c'est aussi l'occasion de venir à Logonna-Daoulas pour s'amuser entre amis ou en famille, et partager un moment agréable ! Débats, contes, animations pour enfants….tout au long de l'été, nous vous ferons découvrir les exposants et la programmation ! https://www.facebook.com/events/1434306033590612/?ref=newsfeed

