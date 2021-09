Festi’Toit Autre lieu, 25 septembre 2021, Genève.

Festi’Toit

Autre lieu, le samedi 25 septembre à 18:00

1er édition de Festi’toit, organisé par Terrasses Sans Frontières (ATSF) en collaboration avec l’artiste genevoise Mauren Brodbeck et le Festival du Film Vert. >>> INSCRIPTIONS : [https://atsf.ch/festitoit/](https://atsf.ch/festitoit/) Le Festival a pour but de réunir les acteurs locaux, passionnés, et curieux, autour des thèmes de la végétalisation des toitures et de la culture durable. ATSF souhaite par le biais de festival renseigner la population locale, créer un engouement autour de la végétalisation des toits, et promouvoir cette pratique en réunissant des citoyens de divers horizons autour de ce sujet. Les visiteurs pourront ainsi profiter d’un accès exceptionnel aux toits de Soubeyran pour découvrir les possibilités de végétalisation (potager, bio-végétal,etc.) qu’offre cette 5ème façade que sont nos toits. Lors de la visite guidée nous ferons mention des nombreux avantages liés à cette pratique et répondrons à vos questions. Les visiteurs auront également le privilège d’assister à une exposition de l’artiste locale Mauren Brodbeck et de visionner le film “Plus chauds que le climat” de Adrien Bordone & Bastien Bösiger. N’oubliez pas de vous inscrire, les places sont limitées! Voici le déroulement du programme (18h à 22h): > Présentation brève sur la question des toitures végétalisées > Visite guidée des toits de Soubeyran et de l’exposition de Mauren Brodbeck > Projection du film “Plus Chauds que le climat”

Le Festival a pour but de réunir les acteurs locaux, passionnés, et curieux, autour des thèmes de la végétalisation des toitures et de la culture durable.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T18:00:00 2021-09-25T22:00:00