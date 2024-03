Festi’Théâtre de Biozat Route des Cluzeaux Biozat, jeudi 2 mai 2024.

Festi’Théâtre de Biozat Route des Cluzeaux Biozat Allier

La programmation sera composée de 11 troupes.

Le but du festival est de rire et faire rire tout en passant un bon moment de bonne humeur et de convivialité à un prix modique.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-12

Route des Cluzeaux La Grange

Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes theatreles3roues@gmail.com

L’événement Festi’Théâtre de Biozat Biozat a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme Val de Sioule