FESTI’THÉÂTRE Blain, 11 mai 2022, Blain.

FESTI’THÉÂTRE salle des fêtes Rue Pierre Morin Blain

2022-05-11 – 2022-05-11 salle des fêtes Rue Pierre Morin

Blain Loire-Atlantique Blain

Programme :

Mercredi 11 mai à 20h30 “Contes volatil(e)s” soirée contes par l’Atelier Doulon

Jeudi 12 mai à 20h30 “Sec et sans glace” Théâtre par les Amateurs du Gestuaire

Vendredi 13 mai à 20h30 “Terminal 2E” Théatre par Coup de Talon

Samedi 14 mai : -10h45 “Les randonneurs” spectacle de rue par la Cie Pot pourri

– 15h30 “Blanche neige et les 77 nains” spectacle jeune public sans paroles à partir de 3 ans

– 20h30 soirée cabaret en 2 parties – spectacles visuel sans paroles par la Cie Cercle Karré et l’Esat de blain

– théâtre d’improvisation par la fabrique à impros

Dimanche 15 mai à -15h “Piée douce et forte seillée” théatre de rimiaux d’Anjou et de Beauce par théâtre B

-16h45 “Laddergame” Théâtre par le Masque à Rats

le théâtre de la Capsule organise le “Festi’Théâtre les 11, 12, 13, 14, 15 mai, Contes, Théâtre, Spectacle de rue, Pièce jeune public, Cabaret d’impro, à la salle des Fêtes de Blain. Entrée gratuite, participation à la chausette. Résevation et renseignements 06 74 14 93 59.

theatrelacapsule@gmail.com +33 6 74 14 93 59

salle des fêtes Rue Pierre Morin Blain

