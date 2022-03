Festi’Théâtre Biozat Biozat Catégories d’évènement: Allier

BIOZAT

Festi’Théâtre Biozat, 5 mai 2022, Biozat. Festi’Théâtre Biozat

2022-05-05 – 2022-05-15

Biozat Allier Les objectifs de cette manifestation restent les mêmes depuis 13 ans :

Faire connaître toutes les facettes du théâtre de boulevard et de la comédie. Créer un évènement culturel de qualité en milieu rural dans un esprit convivial. Biozat

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, BIOZAT Autres Lieu Biozat Adresse Ville Biozat lieuville Biozat Departement Allier

Biozat Biozat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biozat/

Festi’Théâtre Biozat 2022-05-05 was last modified: by Festi’Théâtre Biozat Biozat 5 mai 2022 Allier Biozat

Biozat Allier