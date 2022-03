Festisport Place de la Légion d’Honneur Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

**Quand la Prévention spécialisée va à la rencontre des jeunes par le sport… ** Samedi 26 mars, de 14h à 18h, la Prévention spécialisée (Domaine jeunesses – Toulouse Métropole) tiendra le haut du pavé, place de la Légion d’Honneur, avec la deuxième édition de l’événement “**Festisport**” qui proposera au jeune public de s’essayer sur **différents ateliers sportifs**. Les activités concourant au développement de valeurs citoyennes, un stand “**laicité-citoyenneté**” renforcera l’intérêt de l’événement. Un accent portera plus particulièrement sur l’accès aux droits. Enfin, tout jeune ayant effectué le parcours sportif se verra remettre un **certificat de réussite**. Sports Place de la Légion d’Honneur 1 Place de la Légion d’Honneur, 31500 Toulouse, France Toulouse

