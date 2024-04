Festi’sport Initiation et découverte Complexe sportif Jean Guéguéniat Brest, dimanche 14 avril 2024.

Pour la 20ème année, le Comité FSGT du Finistère et le Foyer Laïque de St Marc proposeront une après-midi de découverte des activités sportives et artistiques en direction des enfants et des parents de la ville de Brest et de Brest métropole.

Organisé en partenariat avec 9 clubs sportifs brestois, cet évènement ouvert à tous vous propose de découvrir 15 activités, encadrées par une centaine d’animateurs et animatrices bénévoles des clubs partenaires.

Cette manifestation a pour ambition de faire découvrir une pratique sportive aux enfants et aux jeunes tout en mettant l’accent sur le plaisir de pratiquer entre enfant et en famille, la solidarité, la coopération, la rencontre humaine et la découverte.

Au programme

Basket, volley-ball, base-ball, rugby, natation, badminton, gymnastique, kung-fu, chambara, judo… Mais aussi escalade, plongée…

Pour les plus petits (de 1 à 4 ans), un espace d’éveil sportif et motricité est prévu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 13:30:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Complexe sportif Jean Guéguéniat 25 rue de Quimper

Brest 29200 Finistère Bretagne

