FESTISOL – FORUM DE LA SOLIDARITÉ Bar-le-Duc, 20 novembre 2021, Bar-le-Duc.

2021-11-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 18:00:00

Bar-le-Duc Meuse

un géocaching dans la rochelle, qui amène jusqu’à la salle des fêtes, compagnie « Azymut » d’Ecurey sur Saulx viendra faire de l’animation en ville avec un accordéon

forum salle des fêtes : divers stands avec animations par diverses assoc (AMATRAMI, ACAT, AMAP, assoc qui oeuvrent à l’international) pour présenter différents pays du monde, les actions de solidarité

boissons offertes +33 6 42 33 13 05 COLLECTIF MEUSE SOLIDARITÉ

