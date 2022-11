Festisol avec Leto et Coven Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire Soirée co-organisée avec le Collectif Chalon Solidarité Migrants dans le cadre du Festival des Solidarité qui dure du 18 novembre au 4 décembre :

https://www.festivaldessolidarites.org/

Programme de l’événement national :

https://bit.ly/3A4Kvi2

COVEN

< Post hardcore >

Ce projet mené par quatre individus ayant exercé dans plusieurs formations locales nous plonge dans un défouloir d’émotions aussi torturé que la vie peut apporter. Coven oscille entre le post hardcore US et le screamo des années 2000 Française, entre Touche amore et Daitro, en 2022 sort réunis sur un vinyle « La chaleur nous accable et le blizzard persiste » deux Ep thématiques que le groupe défend en live.

> Découvre : https://bit.ly/3TqcG23

LETO PUNK POE´SIE

< Rap >

Leto est un musicien, danseur, rappeur, slameur, chanteur. Ces formes artistiques différentes s’entremêlent avec beaucoup de contraste, il se dégage un doux mélange de puissance et de fragilité´. Une écriture empreinte de vécu, d’espoir et de désespoir. Une musique électro parfois plus acoustique, au sampler ou au piano. Une danse qui nous emporte loin pour évoquer ce que les mots ont parfois du mal a` exprimer. Seul sur scène, avec ses instruments, sa voix, son corps, il nous livre des textes profonds, habités. Leto bouscule les certitudes, les cadres, les codes, tout en tissant des liens forts et puissants avec ceux qui l’écoutent.

> Découvre : https://bit.ly/3WOoaiD

_______________________

Tarif unique : 5 €

Pas de réservations

!! Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert !!

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

_______________________

Ouverture des portes : 20h30

www.lapeniche.org/agenda com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

