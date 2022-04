Festi’Salbart ~ Vivez le Moyen Âge Échiré Échiré Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2022-08-13 10:00:00 – 2022-08-15 18:30:00

Échiré Deux-Sèvres Échiré 4 EUR L’évènement Festi’Salbart ~Vivez le Moyen Âge ;

Rendez-vous du 13 au 15 août pour ” Les animations de Sextilis “. Cette fois-ci, votre expérience se tournera sur le campement de la Mesnier du Blanc Castel et de la Guilde d’Aquitaine. Découvre les artisanat de cette époque. Les joutes à pied, les patrouilles et les archeries. Participez à la cuisine médiévale avec un jeux sur table et sur pieds ! Entrée de 4 euros pour les 6 à 16 ans.

Au-delà, l’entrée est de 8 euros. L’évènement Festi’Salbart ~Vivez le Moyen Âge ;

+33 5 49 25 71 07

Au-delà, l’entrée est de 8 euros. http://coudraysalbart.fr/index.php Association des Amis du Coudray Salbart

