Festi’Salbart ~ Vivez le Moyen Âge Échiré Échiré Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Échiré

Festi’Salbart ~ Vivez le Moyen Âge Échiré, 4 juin 2022, Échiré. Festi’Salbart ~ Vivez le Moyen Âge Échiré

2022-06-04 – 2022-06-06

Échiré Deux-Sèvres Échiré 4 EUR L’évènement Festi’Salbart ~Vivez le Moyen Âge ;

Du 4 au 6 juin 2022, de 10 à 18 heures pour » l’Animation de Junius » Participez à plusieurs mini spectacles et à plusieurs défis tout droit inspirés des légendes et des pratiques du Moyen Âge. L’ambiance se fera mystérieuse dans le château au moment du tournoi des sorciers. N’ayez pas peur. Le dimanche 5 juin, deux grands scénarios se présenteront à vous, comme « l’Héritage » et « Les épreuves du héros », sans compter sur la Compagnie des 12 royaumes qui s’assurera de la participation de public ! Entrée de 4 euros pour les 6 à 16 ans.

Au-delà, l’entrée est de 8 euros. L’évènement Festi’Salbart ~Vivez le Moyen Âge ;

Du 4 au 6 juin 2022, de 10 à 18 heures pour » l’Animation de Junius » Participez à plusieurs mini spectacles et à plusieurs défis tout droit inspirés des légendes et des pratiques du Moyen Âge. L’ambiance se fera mystérieuse dans le château au moment du tournoi des sorciers. N’ayez pas peur. Le dimanche 5 juin, deux grands scénarios se présenteront à vous, comme « l’Héritage » et « Les épreuves du héros », sans compter sur la Compagnie des 12 royaumes qui s’assurera de la participation de public ! Entrée de 4 euros pour les 6 à 16 ans.

Au-delà, l’entrée est de 8 euros. +33 5 49 25 71 07 L’évènement Festi’Salbart ~Vivez le Moyen Âge ;

Du 4 au 6 juin 2022, de 10 à 18 heures pour » l’Animation de Junius » Participez à plusieurs mini spectacles et à plusieurs défis tout droit inspirés des légendes et des pratiques du Moyen Âge. L’ambiance se fera mystérieuse dans le château au moment du tournoi des sorciers. N’ayez pas peur. Le dimanche 5 juin, deux grands scénarios se présenteront à vous, comme « l’Héritage » et « Les épreuves du héros », sans compter sur la Compagnie des 12 royaumes qui s’assurera de la participation de public ! Entrée de 4 euros pour les 6 à 16 ans.

Au-delà, l’entrée est de 8 euros. http://coudraysalbart.fr/index.php Association des Amis du Coudray Salbart

Échiré

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Échiré Autres Lieu Échiré Adresse Ville Échiré lieuville Échiré

Échiré Échiré https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echire/