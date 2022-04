Festi’Salbart ~ Des Oeufs et des Jeux Échiré Échiré Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Échiré

Festi’Salbart ~ Des Oeufs et des Jeux Échiré, 17 avril 2021, Échiré. Festi’Salbart ~ Des Oeufs et des Jeux Échiré

2021-04-17 – 2021-04-17

Échiré Deux-Sèvres Échiré 3.5 EUR Evènement Festi’Salbart, les 17 et 18 Avril 2022. A l’occasion de Pâques, venez rechercher des œufs mais aussi participez à des épreuves d’adresse, d’équilibre, de précision, de force d’agilité.

