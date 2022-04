Fest’Is – Festival de musique et fête de la bière Is-sur-Tille Is-sur-Tille Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Is-sur-Tille

Fest’Is – Festival de musique et fête de la bière Is-sur-Tille, 14 mai 2022, Is-sur-Tille. Fest’Is – Festival de musique et fête de la bière Is-sur-Tille

2022-05-14 – 2022-05-15

La Banda Passifort a orchestré avec l'ASEDM, Association de Soutien à l'Enseignement et au Développement de la Musique d'Is-sur-Tille, son premier festival de musiques de rue, composé essentiellement d'amateurs mais pas que! Inspiré par de nombreux festivals où nous avons eu la joie de participer, ce festival réjouira les petits comme les grands, autour d'un seul mot d'ordre "convivialité" : 9 Bandas et 1 Batucada joueront le samedi dans des lieux différents du centre d'Is-sur-Tille, où a lieu la Foire de Printemps et la Braderie commerciale. Vous pourrez y trouver artisanat, métiers de bouche, foire traditionnelle, manège pour enfants, pêche aux canards, balades à dos d'âne … S'ensuivra à partir de 19H00 la fête de la bière à l'Esplanade des Capucins. 7 brasseurs (Brasserie Hop-Art de Vernot, Brasserie La Kanopee de Sainte Marie sur Ouche, Brasserie Bois des Mousses à Saint Matin du Mont, Brasserie de la Résurgence à Bèze, Brasserie La Luxoise à Lux, Brasserie Louis ROGER à Heuilley Cotton) et un espace buffet buvette seront à disposition du public. Nous retrouverons pour accompagner ce moment convivial les différentes bandas sur la scène de l'Esplanade à partir de 19H15 jusque 00H30. Le dimanche, une animation est prévue à partir de 10H30 place Jean Durant, place de la République à Is-sur-Tille et place du Monument à Marcilly-sur-Tille. Pour clôturer cette manifestion, un morceau en commun sera joué devant la mairie d'Is-sur-Tille vers 12H00. labandapassifort@gmail.com https://www.festis.fr/

