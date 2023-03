Festirues, Festival des Arts de la Rue – 21ème Édition Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Festirues, Festival des Arts de la Rue – 21ème Édition, 29 avril 2023, Morcenx-la-Nouvelle . Festirues, Festival des Arts de la Rue – 21ème Édition Place Arisitide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes

2023-04-29 – 2023-04-30 Morcenx-la-Nouvelle

Landes EUR Plus de 30 spectacles gratuits en centre-ville

Pendant 2 jours, profitez pleinement de tous les spectacles présentés par 16 compagnies – 100% gratuits !

Point info accueil, restaurations, buvette

Avec le dimanche un grand Vide-grenier Brocante (inscription Office de tourisme du Pays Morcenais 05 58 04 79 50)

Grand public Plus de 30 spectacles gratuits en centre-ville

Pendant 2 jours, profitez pleinement de tous les spectacles présentés par 16 compagnies – 100% gratuits !

Point info accueil, restaurations, buvette

Avec le dimanche un grand Vide-grenier Brocante (inscription Office de tourisme du Pays Morcenais 05 58 +33 5 58 04 79 50 Asso Saison culturelle acm

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Place Arisitide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes Ville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes Lieu Ville Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle /

Festirues, Festival des Arts de la Rue – 21ème Édition 2023-04-29 was last modified: by Festirues, Festival des Arts de la Rue – 21ème Édition Morcenx-la-Nouvelle 29 avril 2023 Landes Morcenx-la-Nouvelle Place Arisitide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes

Morcenx-la-Nouvelle Landes