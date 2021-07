Festirues fait son marché Morcenx-la-Nouvelle, 18 août 2021-18 août 2021, Morcenx-la-Nouvelle.

Festirues fait son marché 2021-08-18 11:00:00 – 2021-08-18

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle

Spectacle « Hands some feet »

Douceur et délicatesse sont au rendez – vous dans cette représentation associant de la jonglerie et de l’équilibre sur fil.

Devant le cinéma

Spectacle « Hands some feet »

Douceur et délicatesse sont au rendez – vous dans cette représentation associant de la jonglerie et de l’équilibre sur fil.

Devant le cinéma

+33 5 58 04 79 50

Spectacle « Hands some feet »

Douceur et délicatesse sont au rendez – vous dans cette représentation associant de la jonglerie et de l’équilibre sur fil.

Devant le cinéma

Association Culturelle Morcenaise

dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT Morcenx