FESTIRUE Wingles, 11 septembre 2022

2022-09-11 – 2022-09-11

26 rue Jules Guesde Wingles 62410

Marché aux puces, animations, spectacles de rue… Programmation à venir sur la page FB de la ville de Wingles.

Festirue, festival dédié aux arts de rue.

+33 3 21 08 69 00

