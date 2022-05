Festi’rue Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Festi'rue Decize, 9 septembre 2022, Decize.

2022-09-09 – 2022-09-11

Decize Nièvre EUR Festival des Arts de la Rue.

Le Centre Socio-culturel organise Festi’rue tout le week-end avec un concert d’ouverture dès le vendredi soir. Comme chaque année une programmation riche et diversifiée est au menu !!!

Concerts, animations, déambulations et autres surprises pour les petits comme pour les grands vous attendent durant tout le week-end. Toutes les animations sont gratuites. Le samedi soir, sur réservation, un repas très convivial est organisé dans la rue ! Programmation en cours tourisme.decize@ccsn.fr Festival des Arts de la Rue.

