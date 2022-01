FESTI’ROCK Mamers, 21 mai 2022, Mamers.

FESTI’ROCK Mamers

2022-05-21 17:30:00 – 2022-05-21 24:00:00

Mamers

Créé en 2016 le festival rock est devenu en quatre éditions un rendez -vous très attendu et incontournable de la région rassemblant 3000 festivaliers en 2019, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées à cause de la Covid ou à cause de ….

Organisé par une équipe de cinq membres qui mettent en commun leur temps et énergie pour concocter une programmation variée autour du rock : blues, folk, pop, indé, festif, punk, sympho ou métal, il y en a pour tous les gouts ! La programmation est établie pour proposer de belles découvertes musicales mais aussi en laissant l’ouverture de la soirée aux élèves de la section de musiques actuelles de l’EMD Maine Saosnois, un grand moment et un beau challenge pour ces jeunes musiciens de jouer en live.

Les concerts s’enchainent sans temps morts en alternance sur les deux scènes se faisant face sur la belle et grande place de la République au cœur de la ville de Mamers.

Le Festirok s’organise aussi grâce au soutien de la trentaine de bénévoles présents pour cette soirée festive ainsi qu’au soutien financier des artisans, commerçants et collectivités locales.

Il est gratuit pour permettre à tous de venir participer au « woodstock du Saosnois !! ». Il se veut convivial et populaire, le but étant de passer une belle soirée entre amis ou en famille en se remplissant les oreilles de musique !!

à l’affiche de cette 5ème édition :

● 3 groupes de musiques actuelles de l’école de musique Maine Saosnois dont 1 groupe rock féminin.

● Georges Folkwald trio (Auray – 56) blues rock

● Apes ô clock (Rennes – 35) hip hop, rock cuivré

● Barbe Noire (Evreux – 27) hard rock

● KMGB (Rouen -76) rock

● Un 5 ème groupe en cours de programmation.

Sur place :

● restauration, buvette, stand de crêpes,

● stand merchandising des artistes programmés, tee-shirts et chapeaux Festirok

● stand exposition de guitares cigare box

● stand Entraid’Addict (prévention concernant l’alcool),

● stand prévention du bruit (des bouchons d’oreilles vous seront remis gratuitement)

Côté pratique :

● Espace tables et chaises couvert pour se restaurer

Les décibels vont résonner à Mamers !!

https://festi-rok-de-mamers-65.webself.net/

