2022-07-08 – 2022-07-10

EUR 12 120

Festival de musique traditionnelle irlandaise, chant et danse. Un festival IN avec deux concerts d’artistes irlandais et ardéchois, 6 master classes. Le festival OFF proposera des exposants en lien avec l’Irlande et le Cantal et des sessions musicales…

sessionsirlandaisesdepleaux@gmail.com +33 6 81 66 42 48

