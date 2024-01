Fest’Irlande, 2ème édition Pleaux, samedi 6 juillet 2024.

Fest’Irlande, 2ème édition Pleaux Cantal

Festival de musique traditionnelle irlandaise, chant et danse. Un festival IN avec des concerts d’artistes irlandais, des master class. Le festival OFF proposera des exposants en lien avec l’Irlande et le Cantal et des sessions musicales…

Place Georges Pompidou

Pleaux 15700 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes sessionsirlandaisesdepleaux@gmail.com

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-08



