FESTIRANDO 2022 – ENTRE RUISSEAUX ET VIEILLES PIERRES – CASCADE DE CUBSERVIÈS, 6 juin 2022, . FESTIRANDO 2022 – ENTRE RUISSEAUX ET VIEILLES PIERRES – CASCADE DE CUBSERVIÈS

2022-06-06 – 2022-06-06 Venez découvrir la Montagne Noire avec Festirando, une sélection de randonnées accompagnées et de niveaux variés ! Participation libre. LES MARTYS – Entre ruisseaux et vieilles pierres – Cascade de Cubserviès

8 km – dénivelé positif : 180m – facile

Départ à 9 H de la salle polyvalente (départ délocalisé prévoir 10 minutes de voiture), prévoir la matinée. Programme du Festirando 2022 : 14 circuits de niveaux variés + 1 parcours VTT de niveau moyen.

Et le lundi, pour terminer ce weekend sportif, retrouvez le marché des producteurs locaux de 12h à 16h ! (Sous réserve)

Pour en savoir plus, retrouvez le programme complet en pièce jointe. * Des paniers repas sont disponibles pour certains des itinéraires du samedi et du dimanche.

* Un repas grillade est proposé pour le retour des randonneurs aux Martys le lundi.

* Tarif unique repas : 8€ – Réservation avant le 1er juin.

