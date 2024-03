Festiqueer #4 La Boucle Bègles, mardi 2 avril 2024.

Festiqueer #4 Un festival pour célébrer les identités queer ! 2 – 7 avril La Boucle Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T22:00:00+02:00

Le FESTIQUEER est de retour pour l’édition #4 du 2 au 7 avril 2024 ! ‍

‍⚧ Pour cette édition, on se retrouve pour une semaine de festival !

Co-organisé par le Girofard, La Boucle et le Jardin l’Éphémère, on vous a préparé un programme éclatant. ⚡ Et on vous réserve encore des surprises…

Toute la semaine, la bibliothèque de Bègles vous propose une sélection d’ouvrages autour de la culture queer.

MERCREDI 3 AVRIL

11h à 12h : Lecture et atelier pour enfants

Lecture de “Vilaine corneille” par son auteur Antoine Blaclard suivi d’un atelier autour de la gestion des émotions par la Smalah Créative.

Dès 5 ans. À la librairie du Contretemps. Sur réservation 05 57 12 56 64.

https://www.librairieducontretemps.com/

JEUDI 4 AVRIL

Soirée Projection-Discussion

Rendez-vous au cinéma La Lanterne pour la projection de “Blue Jean” de Georgia Oakley. Une discussion sur le film et les luttes LGBT+ sera ensuite proposée.

Tous publics. Places en vente directement au cinéma La Lanterne. ‍ https://cinemalalanterne.fr/tarifs/

SAMEDI 6 AVRIL

10h à 13h et 14h à 18h : Initiation au DragKing

Une journée d’initiation à l’art DragKing avec Cigario et Jimmy Bigoudi. Matinée sur l’occupation de la scène et après-midi maquillage. Suivi d’une séance photo et de la possibilité de participer à la scène ouverte.

Dès 16 ans. À La Boucle. Réservation sur HelloAsso.

11h à 12h : Jeu du consentement

Comprendre le consentement et dire non. Jeu de plateau animé par Projet Luna.

De 6 à 12 ans. À La Boucle. Réservation sur HelloAsso.

14h30 à 16h00 : Atelier théâtre

Un atelier théâtre axé sur la prise de parole et la prise de confiance en soi grâce à la scène. Apprends à te mettre en avant en te la pétant juste assez ! Animé par Anna Hell.

Dès 16 ans. Au Théâtre du Levain. Sur réservation HelloAsso. ‍

14h à 18h : Initiation au maquillage DragQueen

Avec Freya Kor, découvre quelques bases pour créer un personnage et un maquillage dragqueen.

Dès 16 ans. Sur réservation HelloAsso. ‍

15h à 17h : Atelier création de couronne

Avec Tiny Beast Prince, crée ta propre couronne en matériaux de récupération. Tiny t’accompagnera et te donnera des conseils.

Dès 16 ans. Sur réservation HelloAsso. ‍

15h à 17h : Atelier menuiserie

Fabrique ton propre tabouret en matériaux de récupération. Apprends à manier des outils et repars avec ce que tu as créé.

Dès 16 ans. À La Boucle. Sur réservation HelloAsso.

❤️‍ 16h30 à 18h : Atelier d’interprétation scénique

Viens t’initier à l’art de la scène avec Bergamote Lips. Cette séance est conçue pour te faire gagner en aisance et capter le public sans aucun complexe !

Dès 16 ans. À l’école Marcel Sembat. Sur réservation HelloAsso. ‍

14h à 18h : Ateliers créations

Crée ton propre masque avec des tissus et matériaux de récupération, en compagnie de l’équipe du Jardin l’Ephémère. Découvre les drapeaux LGBTQI+ en fabriquant ton bracelet brésilien avec l’équipe de La Boucle.

Tous publics. À La Boucle. Réservation conseillée sur HelloAsso. ‍

‍♂️✒️ Pendant la soirée

Coupes par Chez Papa Joe et tatouages par Equis Skate Tattoo. ‍

18h à 20h : Dj Set Rock

Viens profiter de l’apéro de La Boucle sur une playlist rock de qualité. ‍

‍ ‍ 20h à 22h00 : Scène ouverte

Envie de t’emparer de la scène ?! C’est ton moment ! Inscris-toi à : inscription@le-girofard.org ou en message privé.

22h à 23h : Dj Set Icônes Pop

On finit la soirée et nos verres dans une ambiance pop queens de qualité. ‍

DIMANCHE 7 AVRIL

✨11h30 à 13h30 : DRAG BRUNCH à 16 €

Réservation obligatoire. Brunch gourmand et drag show : de quoi prendre des forces avant de crier BINGO ! Animé par les talentueux.ses George Cockette et Freya Kor !

2 services : 11h30 et 12h30

À La Boucle. Sur réservation par HelloAsso. ‍

13h30 à 15h30 : BINGO KITCH – 2€ la Grille

Tente de gagner des lots aussi kitchs que surprenants. Animé par les incroyables George Cockette et Freya Kor.

A La Boucle. ‍

16h00 à 22h00 : DJ SET au JARDIN ÉPHÉMÈRE

On migre au Jardin pour prendre un bol d’air frais et danser sous les derniers rayons de soleil avec Les Nébuleuses. ‍

https://www.facebook.com/jardinlephemere

INFOS PRATIQUES

ADRESSE

La Boucle, 19 Rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles

15mn depuis Bordeaux Centre

Tram C | Arrêt Terres Neuves ou Carle Vernet

Bus 20, 35, 86, N5

‍♀️ Parking sur place

‍ Accessible PMR

Pour réserver c’est ici

BUVETTE ET RESTAURATION

Petite restauration sur place

Au bar : bières, vins, limonade…

Espèces + CB acceptées

La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.librairieducontretemps.com/ »}, {« link »: « https://cinemalalanterne.fr/tarifs/ »}, {« link »: « mailto:inscription@le-girofard.org »}, {« link »: « https://www.facebook.com/jardinlephemere »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/hop-la-boucle/evenements/festiqueer-4 »}]

queer lgbtquia+