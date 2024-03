Festiqueer #4 : Apéro + Ciné-débat : Blue Jean Cinéma La Lanterne Bègles, jeudi 4 avril 2024.

Festiqueer #4 : Apéro + Ciné-débat : Blue Jean Projection spéciale dans le cadre du Festiqueer #4 Jeudi 4 avril, 19h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Restauration & buvette dans le hall à partir de 19h & discussion sur le film et les luttes LGBT+ après la séance.

Le film

Nord de l’Angleterre, 1988. Jean est une professeure d’éducation physique exemplaire, motivée et respectée par ses élèves. Mais elle se voit contrainte de vivre une double vie lorsque le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher adopte une loi qui stigmatise la communauté homosexuelle et pourrait priver Jean de son emploi. Tandis qu’elle se sent toujours plus observée le jour, à l’école, elle passe ses nuits avec sa compagne Viv dans les clubs LGBTQ de la ville. Lorsque Jean tombe sur une de ses élèves dans un bar, elle devra prendre une décision drastique.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

