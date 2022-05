FESTI’QUAI FESTI’QUAI, 15 mai 2022, Saint-Dizier. FESTI’QUAI

Venez découvrir la Turquie à travers de multiples stands et spectacles vivants. Tout au long de la journée se succèdent présentation, danses, fanfare au milieu de stands de gastronomie et objets de curiosités. Le Dimanche 15 Mai 2022 de 11h à 19h Rue Lamartine 52100 SAINT-DIZIER

entré libre

