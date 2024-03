Festi’Prades // 12 et 13 Avril // Prades sur Vernazobre (34) mairie de prades sur vernazobre Prades-sur-Vernazobre, vendredi 12 avril 2024.

Festi’Prades // 12 et 13 Avril // Prades sur Vernazobre (34) Retrouvez une programmation riche et variée: Giramundo, Santa Patchole, Arpians, Les Zingueurs. A partir de 19h00 // Prix lIbre // Restauration sur place. 12 et 13 avril mairie de prades sur vernazobre

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T19:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Pour cette première édition du Festi’Prades, l’asso Cagn’art a préparé une programmation riche et variée:

Vendredi 12 Avril:

Giramundo (Reggae)

https://bit.ly/3TzOrSj

La Santa Patchole (pumtchak)

https://bit.ly/4aaePYf

Samedi 13 Avril:

Arpians ( Cumbia Rock)

https://bit.ly/43ixajS

Les Zingueurs (Rock)

https://bit.ly/48TUipK

PRIX LIBRE.

Restauration sur place : Grillades / Frites

Buvette / Parking

A partir de 19h00

cagn.art34@gmail.com

festival musique