FESTI'POUSSES – SPECTACLE TIPI TIPI TA À MAZÉ
Mazé-Milon, 17 mars 2022

FESTI’POUSSES – SPECTACLE TIPI TIPI TA À MAZÉ Mazé La Chapelle de Mazé Mazé-Milon

2022-03-17 – 2022-03-17 Mazé La Chapelle de Mazé

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mazé-Milon

Spectacle Musique et arts visuels Tipi tipi ta Le petit Rayon Magique de Christophe Alline et Fred Bigot

Une balade en bateau sur l’eau à la poursuite d’un verre de terre, emporté par le vent frais du matin, jusqu’à l’extinction des feux… ça vous rappelle des choses ? Mais pas tout à fait non plus ? c’est normal, aucune inquiétude, votre mémoire est intacte. Christophe Alline, illustrateur/fabricoleur et son comparse Fred Bigot, musicien/bidouilleur de sons, s’en donnent à cœur joie pour triturer nos chansons d’enfance et en créer d’autres, d’aujourd’hui.

Un concert, un spectacle musical et graphique, aux sons de comptines connues ou inconnues mais sacrément dépoussiérées et réarrangées aux bons sons électroniques, de boites à rythmes et de guitares amplifiées…

Un spectacle, graphique, sonore et musical, comme une invitation pour le très jeune spectateur à se laisser aller, à voyager à travers les quatre éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre.

Dès 18 mois – 35 mn

Festi’Pousses – Festival jeune public à Mazé

