FESTI’POUSSES – SPECTACLE INCOGNITO À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 22 mars 2022, La Ménitré.

2022-03-22 19:30:00 – 2022-03-22 20:30:00

La Ménitré Maine-et-Loire La Ménitré

INCOGNITO – Cie Magik Fabrik

Théâtre corporel, burlesque et clownesque – à partir de 5 ans

Deux clowns et surtout deux imbéciles heureux…

Ils sont sales, ils n’ont rien et regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole, ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter. Ils s’amusent avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle, et quelques gamins s’il y en a qui traînent.

Un brin ronchons, idiots, mais espiègles, ces deux-là se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde !

Festi’Pousses – Festival jeune public à La Ménitré

