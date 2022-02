FESTI’POUSSES – SPECTACLE “FLY, COLTON, FLY” À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 25 mars 2022, Beaufort-en-Anjou.

FESTI’POUSSES – SPECTACLE “FLY, COLTON, FLY” À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 21:30:00

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou

EUR 2 Fly, Colton, Fly – Cie l’insomniaque

Théâtre – à partir de 12 ans

Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au nord-ouest des Etats Unis.

Adolescent fugueur, il vit dans la forêt, squatte dans les maisons de riches, leur vole des pizzas et du coca, avant de s’attaquer à leurs voitures et leurs hors-bords. Il nourrit un rêve : piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage dans l’aéroport épié depuis sa forêt. A 16 ans il vole son premier avion. Il ne sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, échappe à la police et recommence. Un second avion, puis un troisième… Poursuivi par toutes les polices d’états et par le FBI. Sa cavale dure deux ans à travers tous les Etats-Unis. Il est “l’ennemi à abattre”, le voleur aux pieds nus, celui qui signe CYA (see you, à plus).

Faisant fi de la légalité, il est celui qui franchit les limites, celui qui réalise l’impossible, celui qui défie le monde, celui qui met face à face les notions de liberté et d’irresponsabilité.

L’insolence de Colton bouscule et fascine, il flirt avec le mythe et incarne notre besoin féroce d’histoires. Difficile de l’étiqueter quand la délinquance côtoie la poésie, la beauté du geste : voler, s’élever. Colton échappe et nous échappe.

Festi’Pousses – Festival jeune public à Beaufort en Vallée

+33 2 41 79 36 12

Fly, Colton, Fly – Cie l’insomniaque

Théâtre – à partir de 12 ans

Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au nord-ouest des Etats Unis.

Adolescent fugueur, il vit dans la forêt, squatte dans les maisons de riches, leur vole des pizzas et du coca, avant de s’attaquer à leurs voitures et leurs hors-bords. Il nourrit un rêve : piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage dans l’aéroport épié depuis sa forêt. A 16 ans il vole son premier avion. Il ne sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, échappe à la police et recommence. Un second avion, puis un troisième… Poursuivi par toutes les polices d’états et par le FBI. Sa cavale dure deux ans à travers tous les Etats-Unis. Il est “l’ennemi à abattre”, le voleur aux pieds nus, celui qui signe CYA (see you, à plus).

Faisant fi de la légalité, il est celui qui franchit les limites, celui qui réalise l’impossible, celui qui défie le monde, celui qui met face à face les notions de liberté et d’irresponsabilité.

L’insolence de Colton bouscule et fascine, il flirt avec le mythe et incarne notre besoin féroce d’histoires. Difficile de l’étiqueter quand la délinquance côtoie la poésie, la beauté du geste : voler, s’élever. Colton échappe et nous échappe.

Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-24 par