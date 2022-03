FESTI’POUSSES – SPECTACLE FILLES ET SOIE À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 19 mars 2022, Beaufort-en-Anjou.

FESTI’POUSSES – SPECTACLE FILLES ET SOIE À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou

2022-03-19 – 2022-03-19

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

FILLES ET SOIE – Élise Hôte

Théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes/Conte – à partir de 5 ans – 40min

Seule en scène, Élise Hôte revisite les contes de Blanche-Neige (Grimm), La Petite Sirène (Andersen) et Peau d’Âne (Perrault). pour questionner notre vision de la féminité. Elle évoque avec humour et dérision l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. Ces adaptations ont un parti pris drôle et très moderne : on s’y projette aisément dans nos propres rapports à la séduction, à l’apparence ou bien à la vieillesse.

L’album Les trois contes de Louise Duneton, sert de trame narrative à ce spectacle. De l’album à la scène, les dessins de cette jeune artiste prendront des formes différentes, mués tour à tour en figurines de soie, traités en théâtre d’objet, incarnés par une comédienne toute en rondeurs.

Fidèle à l’esthétique de la dessinatrice, la comédienne et marionnettiste défait les stéréotypes et transforme le récit au gré de sa fantaisie. Ces histoires au féminin racontées sur le ton de la légèreté parlent aux petits comme aux grands, aux garçons comme aux filles à partir de 5 ans et ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance.

Librement adapté d’un album de Louise Duneton

Festi’Pousses – Festival jeune public à Beaufort en Vallée

Beaufort-en-Anjou

