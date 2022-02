FESTI’POUSSES – SPECTACLE “APRÈS LA PLUIE” À BRION Les Bois d’Anjou, 27 mars 2022, Les Bois d'Anjou.

FESTI’POUSSES – SPECTACLE “APRÈS LA PLUIE” À BRION Les Bois d’Anjou

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 17:30:00

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou

Après La Pluie – Cie les ELéments DISPOnibles

Spectacle poétique pour les tout-petits dès 18 mois

Balade sensorielle et musicale

Un souffle qui siffle, qui chatouille, un souffle court, caressant, qui appelle le vent. Jeu de bouche qui souffle un air magique : aurait-il le pouvoir de faire tomber la pluie et grossir la tempête ? Il faut s’accrocher à son parapluie de peur qu’il ne s’échappe.

Accompagnée d’instruments de percussion, la compagnie Les Eléments Disponibles illustre à capella ce spectacle poétique à voir et à entendre.

Les Bois d’Anjou

