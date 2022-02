FESTI’POUSSES – FÊTE DU COURT MÉTRAGE À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 20 mars 2022, Beaufort-en-Anjou.

FESTI’POUSSES – FÊTE DU COURT MÉTRAGE À BEAUFORT EN VALLÉE Place Notre-dame Cinéma théâtre Beaufort-en-Anjou

2022-03-20 15:30:00 – 2022-03-20 16:10:00 Place Notre-dame Cinéma théâtre

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Fête du court métrage – Mes 4 saisons

En partenariat avec l’association Grand Ecran – dès 5 ans

Le cycle des saisons rythme depuis la nuit des temps la vie des Humains.

Derrière les phénomènes facilement repérables qui jalonnent la temporalité d’une année, les saisons génèrent des conséquences environnementales, sociétales et personnelles.

Les 4 films de ce programme offrent l’opportunité de faire prendre conscience aux enfants que d’autres manifestations saisonnières, moins visibles, impactent également leur vie. La beauté et la poésie de la nature, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution

sont autant de thèmes qui transparaissent dans ce programme.

Comme dans la parabole du Colibri de Pierre Rabhi, il permet d’éduquer les jeunes acteurs et futurs citoyens, en leur proposant une approche adaptée des enjeux et surtout de les initier aux leviers permettant à chacun d’agir à son niveau.

UN CARRÉ POUR LA BIODIVERSITÉ

De Morgane Boullier, 2015, France, 05’45

Une petite fille, Chloé, découvre la richesse insoupçonnée de la biodiversité de son jardin : fleurs, papillons… Mais soudain, un horrible monstre à moteur vient tout détruire…

BORIYA

De Sung Ah Min, 2019, France, 17’12

Un été, dans la campagne coréenne. Bori, une fillette de sept ans, s’ennuie dans la ferme familiale. Tout le monde est occupé, sauf elle, car c’est la saison des récoltes. Elle cherche désespérément quelqu’un avec qui jouer. Mais rien ne se passe comme elle l’avait imaginé.

LÍSTEK

De Aliona Baranova, République Tchèque, 2020, 05’40

Un énorme marin reçoit une feuille d’automne d’une petite fille. Cela lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps n’y est-il pas allé ? Il court à la rencontre de ses vieux parents. Qu’y trouvera-t-il ?

MISHOU

De Milen Vitanov, 2020, Allemagne, Bulgarie, 07’56

Les vies de quatre lapins arctiques sont bouleversées lorsqu’ils découvrent une étrange créature…

Place Notre-dame Cinéma théâtre Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-24 par