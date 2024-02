FESTI’POUSSES FESTI’KIDS À MAZÉ Salle des Loisirs Mazé-Milon, dimanche 31 mars 2024.

Festi’Pousses Festival jeune public

Animations familles & spectacle

De 14h30 à 18h en continu :

Atelier Démasquez les artistes (Bertille Dupont,Toile de Graines)

Dé t o u r n e z l e s tableaux des plus grands artistes pour vous masquer !

Ciseaux, pastels, colle,feutres, vous êtes les nouveaux artistes ! Bas les masques !

La Cabane à Jeux

La ludothèque de Mazé vous invite à venir jouer et découvrir en famille une sélection de

grands jeux en bois qui sauront amuser petits et grands.

DEMO chocolat (Cie Atout Az’Art avec Adeline Marsat)

Démonstration ce weekend de Pâques, des différentes techniques pour faire ses chocolats

soi-même à la maison (moulages, déco, sucettes, friture de Pâques…). Les chocolats seront offerts au moment du goûter.

Atelier Arts du cirque (animé par la Cie Roule ta Boule)

Venez-vous initier aux arts du cirque en famille (pédalgo, équilibre sur fil d’équilibre, assiettes chinoises, balles, bolas, bâtons fleurs, boule d’équilibre, échasses, foulards, diabolos.)

à 15h et à 16h30

FanforaLl Bric à Brac (Cie Messieurs Messieurs )

Musique et théâtre • Durée 45 min

Trois drôles de personnages déballent leur bric-à-brac musical avec humour et poésie et re-bidouillent à leur sauce des chansons pour enfants. Dans une ambiance conviviale de proximité, en fanfare (cuivres, accordéons, vents, banjo, percussions…) ou A Capella, les textes choisis chatouillent les oreilles et éveillent l’esprit critique.

OFFERTS buvette & GOÛTER

Réservations vivement conseillées en ligne https://forms.gle/LJFVBtXp65zVw1ba6 2 2 EUR.

Salle des Loisirs Mazé

Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire

