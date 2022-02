FESTI’POUSSES – APRÈS-MIDI [A]MUSÉE ! À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Après-midi [A]musée !

En famille dès 3 ans – en continu

Qui a dit qu’on n’avait pas le droit de s’amuser dans un musée ??? Partez à la découverte des collections insolites de Joseph Denais grâce aux jeux : cherche-et-trouve, ateliers de création, activités ludiques et jeux de société réinventés pour l’occasion… A votre rythme, déambulez en famille dans les 7 salles en quête de nouvelles aventures.

