Festi'Pomme Lagupie, 18 septembre 2021, Lagupie.

Festi’Pomme 2021-09-18 – 2021-09-18

Lagupie

15 15 EUR -Samedi 18 : soirée dansante avec le duo “Carav’elles”.

Sous chapiteaux, sur parking de la salle des fêtes de Lagupie à 20h30.

-Dimanche 19 : Exposition de matériel agricole d’hier & d’aujourd’hui. Animations autour de la Pomme.

Stands de produits régionaux et artisanaux.

Balade Cœur & Santé, expositions peintures et artisanat.

jeux enfants gratuits, maquillage enfants, concours culinaire.

Animation par “Lous Réoulès”.

Apéritif offert par la Municipalité, buvette, café.

Restaurations (Entrée, plat et ses légumes, fromage, salade, pâtisserie).

Repas animé par le duo “Carav’elles”.

Renseignements et inscriptions au 06.88.41.38.11.

+33 6 88 41 38 11

