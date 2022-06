Festi’Pierre Saint-Pierre, 9 juillet 2022, Saint-Pierre. Festi’Pierre Saint-Pierre

2022-07-09 – 2022-07-09

Saint-Pierre 67140 Saint-Pierre « Fête du village – Evénement musical le 9 juillet 2022 avec différents groupes.

Dès 18h00, c’est l’association « »Elektron Prod » » de Barr qui lancera la soirée. De jeunes artistes locaux se relayeront et mettront tout leur coeur pour dévoiler leur talent.

A partir de 20h , c’est le groupe « »Cold Beer » » qui prendra le relai. Et la soirée sera clôturée avec le groupe ‘Fallait pas l’inviter » ». Grillades et tartes flambées seront proposées ainsi que 8 bières artisanales locales. Le Dimanche 10 juillet une Paella sera proposée sur réservation uniquement ! » Festival de musiques et dégustation de bières artisanales +33 6 15 95 82 29 « Fête du village – Evénement musical le 9 juillet 2022 avec différents groupes.

