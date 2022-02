Festi’Pesmes Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: Haute-Saône

Pesmes

Festi’Pesmes Pesmes, 14 mai 2022, Pesmes. Festi’Pesmes Pesmes

2022-05-14 – 2022-05-15

Pesmes Haute-Saône Pesmes EUR 4 – dégustation de vins et produits du terroir

– exposition vente d’artisanat d’art

– buvette, restauration

– spectacles variés : tambours japonais, spectacle médiéval, danses créoles et irlandaises (avec initiation)

– bal populaire le samedi soir

cultureetanimationspesmoises@gmail.com +33 6 80 54 56 71

