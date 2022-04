Festipal Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Festipal Gannat, 10 août 2022, Gannat.

2022-08-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-11 22:00:00 22:00:00

Gannat Allier EUR Jeux, quiz, ateliers stands de vulgarisateurs scientifiques (Paléosphère) – Expositions paléoartistes- jeu apéro – concert- structure gonflable et maquillage et tatouage éphémère par PIMPOMMETTE. Gannat

