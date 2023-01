Festiorgues : Inspirations, récital par Benjamin Righetti Urrugne, 6 août 2023, Urrugne .

Festiorgues : Inspirations, récital par Benjamin Righetti

2023-08-06 18:00:00 – 2023-08-06

Urrugne accueille un très grand représentant de l’école d’orgue suisse qui se produit pour la première fois dans notre région : Benjamin Righetti. Chercheur, musicologue, transcripteur, compositeur et surtout pédagogue passionné, il est aussi musicien d’église (à Lausanne) et professeur à la célèbre Haute Ecole de Musique de Lausanne. Son talent protéiforme l’amène à se produire internationalement, tant à l’orgue qu’au clavicorde ou au pianoforte. Il a conçu un programme original qui mettra en valeur les étonnantes ressources de l’orgue d’Urrugne. Un programme centré sur l’idée de transcription, de l’époque baroque au XXI° siècle. On y verra comment des compositeurs s’approprient une œuvre d’un autre musicien, ou d‘un écrivain, ou encore s’inspirant d’un simple nom transcrit alphabétiquement en notes de musique… Au programme : Bach, Beethoven, Rachmaninov, Berlioz, Righetti, Duruflé.

