2023-08-17 21:00:00 – 2023-08-17 Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz 18 18 EUR avec Dorian Gjeprgjolas, flûte de Pan

et Jan Vermeire, Orgue Pour la première fois un duo flute de pan et orgue vient à Saint Jean de Luz et fait chanter l’âme slave ,mais aussi les grands classiques de la musique. Un grand spécialiste moldave sera accompagné par un organiste belge, qui mène lui aussi une carrière internationale. Ils mettent leur virtuosité au service d’un programme à la fois tendre et brillant, comportant des œuvres originales et des transcriptions.

Bach, Mozart , Franck , Lemmens, musique traditionnelle roumaine…

