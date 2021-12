Balma L'Odyssée - Nouvelle Salle des Fêtes Balma, Haute-Garonne Festi’Noël – Mercredi 15 décembre L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Balma Catégories d’évènement: Balma

Au programme de cette journée féérique : ateliers créatifs, coin des petits, structures gonflables, art floral, parcours de psychomotricité. À ne pas manquer : des tournois de quidditch pour les 6-15 ans. Vous êtes plutôt Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard ? Venez défendre vos couleurs ! **Inscription obligatoire auprès des Maisons de quartier.** 16h : Goûter offert par la Ville 17h30 : Spectacle pyrotechnique et trapèze avec Labo M Art

La Ville de Balma vous invite à découvrir le monde magique d’Harry Potter et de la Forêt enchantée. L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Balma Domaine de Balma Haute-Garonne

