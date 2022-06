Festi’neuf – Festival des arts de la rue Village-Neuf Village-Neuf Catégories d’évènement: 68128

Festi'neuf – Festival des arts de la rue Village-Neuf, 27 août 2022, Village-Neuf.

2022-08-27 – 2022-08-27

Au cours de ce weekend festif à Village-Neuf, des animations sont proposées sur toute la durée de l'événement. Deux jours de spectacles vivants, musique, cirque, troupes déambulatoires.Des animations pour les enfants auront lieu au Village des enfants et encadrées par des animateurs. Restauration sur place proposée par les associations du village.

