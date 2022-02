Festineige – concerts et animations Jougne Jougne Catégories d’évènement: Doubs

Jougne

Festineige – concerts et animations Jougne, 12 février 2022, Jougne.

2022-02-12 12:00:00 – 2022-02-12 21:00:00

Jougne Doubs Jougne A partir de 12h, petite restauration et animations sur place.

Descente aux flambeaux à partir de 19h.

Concert H3B de DJ Trans de 12h à 20h30.

Application des normes sanitaires en vigueur. Jougne

