Fest’in Maroué Lamballe-Armor, samedi 25 mai 2024.

Fest’in Maroué Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Concours de palets début des inscriptions à 12h30, limité à 50 équipes, engagements sur place.

Exposition de voitures anciennes contact Mr. Coupé au 02 96 30 38 69.

Concert en plein air à partir de 19h avec Curly, Drunken Mahone et DJ Bald.

Restauration et buvette sur place.

Organisé par le comité des fêtes, les Marovingiens du bourg et l’école Sainte Anne de Maroué. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Place du bourg, Maroué

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Fest’in Maroué Lamballe-Armor a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André