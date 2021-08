Festin des plantes Nancray, 12 septembre 2021, Nancray.

Festin des plantes 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 18:30:00 Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises

Nancray Doubs Nancray

9.5 EUR Au menu de cette fête des plantes pas comme les autres : balades gourmandes dans le parc et les jardins du musée, trucs, astuces et recettes pour végétophiles, mini-marché de producteurs, voyage dans le jardin imaginaire d’un comédien-jardinier et un fantastic picnic en musique !

FANTASTIC PICNIC

Réservez votre plateau pique-nique au restaurant du Musée ou laissez-vous tenter par les galettes et crêpes bio de nos producteurs locaux (le rucher des 3 ours en partenariat avec la ferme du poussin)

Plateau pique-nique sur réservation au restaurant du musée (conseillée avant le 9 septembre au 03 81 87 00 41 ou 06 31 97 94 89) : Tourte volaille curcuma ou Tourte blettes, épinards fines herbes accompagnée d’une salade fraîcheur aux petits légumes et sedum, financier pêche nectarine noisettes

Formule adultes 12 euros – Formule enfants : 6,50 euros

ANIMATIONS

– Visites commentées des potagers et du jardin médicinal du musée

– « Belles plantes, dis-moi comment te cuisiner », balades gourmandes à la découverte des plantes sauvages comestibles avec Lucie Saint-Voirin, auteur de « La cuisine sauvage au fil des saisons » (édition Terran)

– Réalisation de recettes sucrées et salées avec des plantes sauvage

– Fabrication et cuisson au four à bois de pains aux fleurs par Arthur, le boulanger du musée

Et aussi…

– « La cabane de jardin et sa brouette à sons » (Théâtre de la Toupine), un manège carré écologique à propulsion parentale, pour toute la famille (de 6 mois à 6 ans sur le manège, dès 18 ans pour la propulsion)

– Des ateliers « couleurs végétales », « jouets de plantes », « tisanes et eaux de plantes »

– Un mini-marché de producteurs locaux,

– Un espace associations avec la Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté, Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, France Nature Environnement BFC

– Casamène crew, un collectif de musiciens acoustiques qui joue sans scène, sans câbles et sans prétentions !

musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77 http://www.maisons-comtoises.org/

Au menu de cette fête des plantes pas comme les autres : balades gourmandes dans le parc et les jardins du musée, trucs, astuces et recettes pour végétophiles, mini-marché de producteurs, voyage dans le jardin imaginaire d’un comédien-jardinier et un fantastic picnic en musique !

FANTASTIC PICNIC

Réservez votre plateau pique-nique au restaurant du Musée ou laissez-vous tenter par les galettes et crêpes bio de nos producteurs locaux (le rucher des 3 ours en partenariat avec la ferme du poussin)

Plateau pique-nique sur réservation au restaurant du musée (conseillée avant le 9 septembre au 03 81 87 00 41 ou 06 31 97 94 89) : Tourte volaille curcuma ou Tourte blettes, épinards fines herbes accompagnée d’une salade fraîcheur aux petits légumes et sedum, financier pêche nectarine noisettes

Formule adultes 12 euros – Formule enfants : 6,50 euros

ANIMATIONS

– Visites commentées des potagers et du jardin médicinal du musée

– « Belles plantes, dis-moi comment te cuisiner », balades gourmandes à la découverte des plantes sauvages comestibles avec Lucie Saint-Voirin, auteur de « La cuisine sauvage au fil des saisons » (édition Terran)

– Réalisation de recettes sucrées et salées avec des plantes sauvage

– Fabrication et cuisson au four à bois de pains aux fleurs par Arthur, le boulanger du musée

Et aussi…

– « La cabane de jardin et sa brouette à sons » (Théâtre de la Toupine), un manège carré écologique à propulsion parentale, pour toute la famille (de 6 mois à 6 ans sur le manège, dès 18 ans pour la propulsion)

– Des ateliers « couleurs végétales », « jouets de plantes », « tisanes et eaux de plantes »

– Un mini-marché de producteurs locaux,

– Un espace associations avec la Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté, Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, France Nature Environnement BFC

– Casamène crew, un collectif de musiciens acoustiques qui joue sans scène, sans câbles et sans prétentions !

dernière mise à jour : 2021-08-05 par