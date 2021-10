Festin au Château Château de Meung sur Loire, 20 novembre 2021, Meung-sur-loire.

Le Son et Lumière de Cléry vous invite à un grand Festin ! À la Renaissance, les repas sont un véritable spectacle. Profitez du cadre exceptionnel du Château de Meung-sur-Loire pour plonger l’espace d’une soirée, dans l’ambiance d’un banquet renaissance. Découvrez la gastronomie du XVIe siècle à travers diverses étapes gustatives, spécialement reproduites pour l’occasion. 29€/personne Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans Service à l’assiette Tables de 8 personnes Animations musicales et dansantes [MENU 2021]* Vin des dieux et croquant de pavots et persillade Soubtil brouet d’angleterre II saulmons de loire et bétes Pourcelet en saulce porée de panés & lentilles Fromages Tartres de pommes Eau chaulde *Vin en sus Réservation : www.cleryraconte.com/actu/

Voir https://www.cleryraconte.com/actu/

