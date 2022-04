Festi’music Issigeac, 2 juillet 2022, Issigeac.

Festi’music Issigeac

2022-07-02 – 2022-07-02

Issigeac Dordogne

Déroulement de la soirée non confirmé. Venez vous divertir et fêter la musique ! 10 groupes de musiques de blues, jazz, rock, reggae, funk et soul se produiront sur 5 scènes. Vous retrouverez dans la cité médiévale RYON, MISTER TCHANG, PURPLE ROCK, 3 FOY WE ET VIP, BUDDIES AND SOUL, DELIT MAJEUR, GEOFF BARKER, TROPICAL JAZZ CLUB, QUIF AND JOCKEY, TASTYCOOL, MICHEL DE ST RÉMY et BARBARELLA. Mettez-vous à table avec les restaurateurs d’Issigeac sur place ! Certains de nos restaurateurs locaux seront là pour vous accueillir et vous servir leurs spécialités dans une ambiance chaleureuse, gourmande et un cadre magnifique.

+33 6 50 57 69 86

Les Amis de Touskiroul

Issigeac

dernière mise à jour : 2022-03-30 par