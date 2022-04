Festi’mômes : un événement dédié aux enfants ! La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie Lille Catégories d’évènement: Lille

Au programme ———— * Lectures et chants par Du vent dans les mots * Atelier arts plastiques par la médiathèque de Lille-Sud * Atelier musique et vidéo par Felikso * Vente solidaire par Fou de Coudre * Dégustations diverses par VRAC Hauts-de-France * Salon de thé et restauration par FAME * Espace de jeux libres

Entrée libre, gratuit

Profitez d’un événement festif dédié aux enfants, le 7 mai à la Fabrique du Sud ! La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille Lille-Sud Nord

