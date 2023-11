Festimômes Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Du mardi 24 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Chaque année, à l’occasion des vacances d’automne, poésie et musique s’invitent dans les centres Paris Anim’ Curial, Mathis et Place des Fêtes.

Comme tous les ans, la programmation Festimômes revient pendant les vacances d’automne ! Un festival de cinéma spécial enfants en collaboration avec la Mairie du 19e pour rire, réfléchir et rêver à partir du thème de l’environnement et de l’écologie !

Du 24 octobre au 3 novembre, Festimômes invite petit·es et grand·es à profiter ensemble de spectacles musicaux de théâtre et de projections.

Mardi 24 octobre, à 10h

5 courts-métrages Folimage

Avec ces 5 courts-métrages, partez à l’aventure et à la découverte de la nature. A travers plusieurs techniques d’animation, ces courts-métrages mettent en lumière plusieurs aspects de l’environnement tels que la présentation des arbres et des océans ou les effets du gaspillage. Accessible à tou·tes, ces films sont une ode à l’environnement et à la nature.

>> Centre Paris Anim’ Curial

Mercredi 25 octobre, à 10h

Les aventures de Zak et Crysta

Petite fée vivant dans la forêt de Ferngully, Crysta apprend à s’occuper de la nature. Un jour, alors qu’elle part explorer le monde, la fée tombe sur des humains qui abattent les arbres à la tronçonneuse. Elle sauve alors un jeune bûcheron appelé Zak et l’emmène avec elle à Ferngully où elle lui enseigne la manière de prendre soin de son environnement. Il se lance alors avec Crysta dans une lutte contre la déforestation.

>> Centre Paris Anim’ Curial

Jeudi 26 octobre, à 10h

Là haut sur la montagne

A travers un périple dans les Alpes françaises, suisses et italiennes, Emma Baus nous dresse le portrait des différentes espèces que l’on peut rencontrer dans les montagnes, notamment la marmotte. Grâce à cette aventure, la jeune femme va redonner une note positive quant à la vie entre les hommes et certains animaux. En se rendant dans une station de ski où normalement l’activité humaine est censée gêner les marmottes, la réalisatrice intrépide montre une cohabitation possible entre les deux types d’êtres vivants.

>> Centre Paris Anim’ Curial

Lundi 30 octobre, à 14h

Pompoko

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les Tanuki, gentils petits rongeurs, partageaient leur habitat avec les paysans. La croissance économique, l’urbanisation massive et la déforestation ont fini par bouleverser leur vie douce et paisible. À présent, il leur faut élaborer un plan pour freiner l’expansionnisme des êtres humains : ils décident de réveiller leur pouvoir de transformation afin d’effrayer les humains par des peurs et des superstitions.

>> Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Mardi 31 octobre, à 14h

Wall-e

Wall-E le petit robot est le dernier être sur Terre. Il y a des siècles que l’humanité a déserté, lui laissant le soin de tout nettoyer. Curieux, indiscret et un peu trop seul, Wall-E est bouleversé par l’arrivée de Eve, une petite robote dont il tombe amoureux. Quand elle repart dans l’espace, il se lance à sa poursuite.

>> Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Jeudi 2 novembre, à 14h

Le Lorax

Pour conquérir le coeur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de Thneedville.

>> Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

Vendredi 3 novembre, à 10h

Spectacle jeunesse : Au secours, sauvons la Terre…les enfants !

Imaginez un spectacle captivant sur l’écologie où les chansons, le divertissement et l’apprentissage se marient harmonieusement. C’est exactement ce que vous trouverez dans « Au secours, sauvons la Terre, les enfants » ! Si vous désirez offrir à vos enfants un moment de plaisir tout en les sensibilisant aux gestes essentiels pour préserver notre planète, notamment le tri des déchets et la préservation de nos ressources vitales, alors ne cherchez plus, ce spectacle est fait pour vous ! »

>> Centre Paris Anim’ Mathis

Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris

Contact : https://mairie19.paris.fr/pages/festimomes-12921

Ville de Paris, Mairie du 19, Ligue de l’enseignement