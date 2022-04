Festi’mômes #6- Compagnie Numéro 5 – « Vole Canard, Vole ! », 16 août 2022, .

Festi’mômes #6- Compagnie Numéro 5 – « Vole Canard, Vole ! »

2022-08-16 – 2022-08-16

A 18h, tous les mardis, dans le parc du château de Keravéon à destination des familles. – Comédie musicale (dès 3 ans) Une comédie épique et maritime avec chansons et marionnettes : Sur son radeau, le Capitaine poète et musicien est accompagné de son brave chien Pétole et de Georgio, un petit canard jaune peureux. Sur le mât, le sage Pierre observe le ciel changeant. Quand la tempête se lève, Georgio apprendra-t-il à voler pour guider l’équipage désorienté ? Entrée libre. Masque pour les + 12 ans. Des cerceaux sont à disposition pour le respect des distanciations : 1 cerceau par enfant ou par fratrie. > En cas de pluie, d’herbe détrempée ou de menaces célestes : replis à l’Espace culturel (rue Abbé Le Barh) dans le bourg (pass obligatoire + 17 ans, jauge limitée à 210 personnes). En cas de doute météorologique : vérifier si repli annoncé sur la page Facebook d’Erd’Evènement Vôtre. Pas de réservation. Parkings à l’entrée du parc ou à l’arrière par la porte d’accès aux gites. Programme des Mardis suivants : 23/08 : Fox Cie – « La légende de Verbruntschneck » Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle. Le metteur en scène (également présentateur et technicien de la compagnie) est là. Le décor est monté, les costumes sont en place, la sono est branchée mais pas de comédiens en train de s’échauffer en coulisse ! L’équipe est-elle quelque part sur le bord d’une route à côté d’un minibus en panne ? Y a-t-il eu une grosse dispute, un clash de dernier instant ? Ou n’y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre dans cette compagnie ? Heureusement le public est chaud, grâce à lui le spectacle aura bien lieu ! – Théâtre comique (dès 3 ans)

