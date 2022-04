Festi’mômes #2 – Magic Country, 19 juillet 2022, .

Festi’mômes #2 – Magic Country

2022-07-19 – 2022-07-19

A 18h, tous les mardis, dans le parc du château de Keravéon à destination des familles. – Magie (dès 3 ans). Entrez dans le monde de l’illusion où se mêlent le rêve, le mystère et l’humour. Maurice Gérard et sa partenaire Cathy vous proposent un cocktail magique qui fera rêver les plus petits comme les plus grands… Entrée libre. Masque pour les + 12 ans. Des cerceaux sont à disposition pour le respect des distanciations : 1 cerceau par enfant ou par fratrie. En cas de pluie, d’herbe détrempée ou de menaces célestes : replis à l’Espace culturel (rue Abbé Le Barh) dans le bourg (pass obligatoire + 17 ans, jauge limitée à 210 personnes). En cas de doute météorologique : vérifier si repli annoncé sur la page Facebook d’Erd’Evènement Vôtre. Pas de réservation. Parkings à l’entrée du parc ou à l’arrière par la porte d’accès aux gites. Programme des Mardis suivants : 26/07 : Strobineler – « Pincez moi ! je rêve ?….. » : Toujours dans l’envie d’échanges et de partage, Strobineler part à la rencontre des plus grands magiciens, magiciennes, sorciers, sorcières et autres bonnes fées de la planète. Ceux-ci vont lui dévoiler le secret de leur meilleur tour… Après un voyage du Japon à la Bretagne, de la Papouasie au Limousin et même de la Belgique à l’Australie, il revient partager avec vous ces merveilleux tours de magie… Il a même un tapis volant qui carbure à la poussière !!! – Magie (dès 3 ans).02/08 : Cyril Guillou – « Attention Dragons ! » : Le Docteur Peter Drake, diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s Academy, a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons. Il peut aujourd’hui prétendre que les dragons existent bel et bien ! Au fil de ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une collection intéressante de traces, d’indices, qui attestent de leur présence passée mais aussi…présente ! Il se propose de partager le fruit de ses recherches avec les plus incrédules d’entre vous, au cours d’une conférence sérieusement drôle ! Ouvrez grand votre cœur, vous risquez d’être surpris ! – Théâtre et contes interactif (dès 5 ans) 09/08 : Bubble Show – « Le Cabaret bullesque de Monsieur Zig » : Monsieur Zig est un clown attachant et généreux. Il tente avec passion de trouver sa voie. Présentateur ? Magicien ? Mime ? Sculpteur de ballons ? Il n’arrive à rien sans l’aide de son public ! Attendez ! Il a peut-être une idée… un peu d’eau et de savon, des bulles sculptées, fumées, carrées, et même géantes ! Monsieur Zig va réaliser ses rêves et partager avec vous sa passion savonneuse pour un moment familial inédit ! – Clown et bulles (dès 3 ans) 16/08 : Compagnie Numéro 5 – « Vole Canard, Vole ! » Une comédie épique et maritime avec chansons et marionnettes : Sur son radeau, le Capitaine poète et musicien est accompagné de son brave chien Pétole et de Georgio, un petit canard jaune peureux. Sur le mât, le sage Pierre observe le ciel changeant. Quand la tempête se lève, Georgio apprendra-t-il à voler pour guider l’équipage désorienté ? – Comédie musicale (dès 3 ans)23/08 : Fox Cie – « La légende de Verbruntschneck » Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle. Le metteur en scène (également présentateur et technicien de la compagnie) est là. Le décor est monté, les costumes sont en place, la sono est branchée mais pas de comédiens en train de s’échauffer en coulisse ! L’équipe est-elle quelque part sur le bord d’une route à côté d’un minibus en panne ? Y a-t-il eu une grosse dispute, un clash de dernier instant ? Ou n’y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre dans cette compagnie ? Heureusement le public est chaud, grâce à lui le spectacle aura bien lieu ! – Théâtre comique (dès 3 ans)

